Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Sivas deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Jorge Jesus kritik mücadelede kadroda değişikliklere gidecek. Merak edilenler arasında ise İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceği oldu. Peki, İrfan Can Kahveci Sivasspor maçında oynayacak mı? İrfan Can Kahveci Sivasspor maçında var mı, yok mu?

İrfan Can Kahveci Sivasspor maçında oynayacak mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında yedek soyundurulan İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçında yer alıp almadığı merak edildi. Arama motorlarında İrfan Can Kahveci Sivasspor maçında oynayacak mı? İrfan Can Kahveci Sivasspor maçında var mı, yok mu? soruları aratıldı.

İRFAN CAN KAHVESİ SİVASSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında yedek soyundurulan İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında ilk 11'e dönüyor. Jorge Jesus'un Sivas deplasmanında milli futbolcuyla maça başlaması bekleniyor. Jorge Jesus'un, Sivasspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.