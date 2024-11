İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor?

İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Süper Lig devi Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda en sonunda anlaştı. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Detaylar haberimizdedir...

İRFAN CAN KAHVECİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşan İrfan Can Kahveci'nin yıllık ücretinin 60 milyon lira olacağı ve resmi açıklamanın yakında duyurulacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.