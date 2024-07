Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır?

Instagrram kullanıcılarına hikayeler ile etkileşimini arttırmak için yeni bir özellik olan "Super Like" tanıtıldı. Super Like, kullanıcıların özellikle beğendikleri içerikleri daha belirgin bir şekilde ifade etmelerini sağlarken, belirli kısıtlamalar dahilinde kullanılabiliyor. Instagram'da Super Like atmak için ise belirli adımlar izleniyor. Peki, Instagram'da Super Like nasıl atılır? Instagram Super Like özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte, Super Like ile ilgili detaylar…

INSTAGRAM SUPER LIKE ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bu özellik, kullanıcıların Hikayelerde normal bir beğeni yerine daha dikkat çekici bir şekilde etkileşim göstermelerini sağlar. Super Like yani "Süper Beğeni" vermek için kalp simgesine uzun süre basmak yeterlidir. Ancak kullanıcılar, bu özelliği günde sadece bir kez kullanabilirler. Bu sınırlama, Süper Beğenilerin özel ve anlamlı kalmasını sağlarken, aşırı kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

INSTAGRAM SUPER LIKE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram'da Super Like özelliği resmi olarak tanıtılmamış veya yaygın olarak kullanıma sunulmamıştır. Ancak, genel olarak bir platformda Super Like atmanın adımları şu şekilde olabilir : İlk olarak, Instagram uygulamanızı açın ve hesabınıza giriş yapın. Super Like vermek istediğiniz fotoğraf veya videoyu bulun. Normal bir beğenide sadece bir kez tıklamanız yeterlidir. Ancak Super Like vermek için beğeni (kalp) ikonuna uzun süre basmanız gerekebilir. Uzun süre bastığınızda, farklı beğeni seçeneklerinin veya özel bir Super Like seçeneğinin ortaya çıkması mümkündür. Eğer farklı beğeni seçenekleri çıkarsa, Super Like'ı seçin. Bu, normal bir beğeniden daha fazla dikkat çekecek şekilde içeriğe etkileşimde bulunmanızı sağlar. Super Like'ı seçtikten sonra, işlem tamamlanır ve içerik sahibi bu özel beğeniyi görür.

Ancak, Instagram'ın Super Like özelliği hakkında resmi bilgi olmadığı için bu adımlar genel bir platformda Super Like atmanın nasıl olabileceğini göstermektedir.