House of the Dragon 3. sezon ne zaman? House of the Dragon 3. Sezon Türkçe altyazılı izle!

House of the dragons dizisinin yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Dizi, Westeros'un zengin tarihini ve irfanını keşfetmeyi, Targaryen hanedanının ve onun Yedi Krallık üzerindeki etkisinin daha derinlemesine anlaşılmasını amaçlıyor. Peki, House of the Dragon 3. sezon ne zaman? House of the Dragon 3. Sezon Türkçe altyazılı izle!

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

"House of the Dragon", George R.R. Martin'in "Fire & Blood" adlı kitabından uyarlanan, oldukça popüler olan "Game Of Thrones"un ön bölüm dizisidir. Dizi, Game of Thrones'taki olayların yaklaşık 200 yıl öncesinde geçiyor ve Targaryen Hanesi'nin tarihine odaklanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON

İzleyiciler Game of Thrones'taki Gece Kralı'nın kökeni hakkında spekülasyonlar yaparken, bazıları onun bir Targaryen olup olmadığını merak ediyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı kitap evreninde bu tür karakterlerin ortaya çıkması hiç de alışılmadık bir durum değil. Sonuçta, kitaplar ve dizi arasında, Kuzey'de zaten Targaryen kökenli olduğu keşfedilen birden fazla karakter var. Dizide Jon Snow, Rhaegar Targaryen'in oğlu, Gece Nöbetçileri'nden Üstat Aemon bir Targaryen ve kitaplarda Üç Gözlü Kuzgun'un bir Targaryen piçi olduğu öne sürülüyor.

