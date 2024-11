HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları!

ABD başkanlık seçimleri tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplarken, yarışın başa baş ilerlemesi seçmenler ve izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırıyor. Seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler anbean takip ediliyor ve adaylardan hangisinin önde olduğu sürekli değişen oy sayımlarıyla netleşmeye başlıyor. Harris'in kazanıp kazanamayacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Kamala Harris mi önde? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları!

HARRIS'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Havai eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.

ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. 17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak. Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.

HARRIS KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.