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HAFTA SONU HAVA DURUMU 25-26 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

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Hafta sonu yağmur var mı? 25-26 Mayıs tarihlerinde hava durumu merak konusu oldu. Hafta sonu yağış bekleniyor mu, hava nasıl olacak soruları gündemde. İstanbul için özellikle yağmur tahminleri sorgulanıyor. Yaz ayları geldi derken mayıs ayında çok sayıda kentte yaşanan şiddetli yağışla birlikte vatandaşlar şaşkına uğradı. İstanbul'da yağmur beklentisi de gündeme geliyor. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kars, Bursa ve Manisa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul

İstanbul şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.

Ankara

Ankara şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.

İzmir

İzmir şehrinde 24 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 26 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

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