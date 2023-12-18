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Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?

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Gümüşhane'de meydana gelen deprem hakkında detaylar araştırılıyor. Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Gümüşhane'de gece yarısı art arda gerçekleşen depremler vatandaşları tedirgin etti. Gümüşhane meydana gelen depremin şiddeti merak konusu oldu. Arama motorlarında Gümüşhane'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü sorgulatılıyor. Peki, Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜMÜŞHANE DEPREM Mİ OLDU?

Gümüşhane'de gece yarısı art arda 17 sarsıntı gerçekleşti. Depremlerin en şiddetlisi olan 4.3'lük sarsıntı ise kentte büyük panik yarattı. Vali Alper Tanrısever, depremle ilgili olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

GÜMÜŞHANE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afad verilerine göre merkez üssü Kelkit ilçesi olan depremler saat 22.05'te başladı. Düşük büyüklüklerde 17 deprem kayıtlara geçerken 4,3 büyüklüğündeki deprem tüm ilde hissedildi. Merkez üssü ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Çimenli köyleri olan deprem saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kısa sürmesine rağmen birçok vatandaşın uykusundan uyanmasına neden oldu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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