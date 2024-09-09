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Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir?

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Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun ayrıldı mı ve Gülbin Tosun istifa mı etti soruları gündeme geliyor. Gülbin Tosun, Mansur Yavaş olayı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı?

Gülbin Tosun Now'dan ayrıldı mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdiği için sunuculuk yaptığı Now TV tarafından 1 ay önce zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, istifa mı etti sorusu gündeme geliyor. Gülbin Tosun Now'dan istifa mı etti? Detaylar haberimizdedir…

GÜLBİN TOSUN NOW'DAN AYRILDI MI?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları konusundaki açıklamalarına tepki gösterdikten sonra zorunlu izne çıkarılmıştı. Günler süren sessizliğin ardından Tosun, X hesabından yaptığı paylaşımla, Now TV (Fox) ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tosun, paylaştığı mesajda, "Yaklaşık 15 yıl süren çalışma dönemimin ardından Now TV ile yollarımızı ayırma kararı aldık. İzleyicilerime ve takipçilerime destekleri için teşekkür ederim, bu çok kıymetliydi. Çalışma hayatımın önemli bir bölümünde yanımda olan Doğan Şentürk'e de özel teşekkürlerimi sunarım. Gelecek dönem için kendi hayatımla ilgili yeni bir mücadele başlayacak. Ancak ülkemin güzel değerlerine katkıda bulunmaya devam edeceğim. Sevgi, selam ve saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir?Gülbin Tosun

GÜLBİN TOSUN NE DEDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Avrupa'daki sokak hayvanları eksikliğini örnek gösterdiği açıklamalarına kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımının ardından kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

Tosun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Hepiniz çok değerlisiniz. Zorunlu izne çıkarıldım, ancak henüz resmi bir çıkış verilmedi. Bilginize sunarım. Hayvan hakları için #1adımgeriyok" ifadelerini kullandı.

Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir?

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

Çalıştığı kanallar

2009 yılından beri FOX/NOW'da "Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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