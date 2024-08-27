Üye Girişi
Haberler

Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımının ardından zorunlu izne çıkarıldı. Gelişeler yakından takip edilirken Gülbin Tosun neden yok? Gülbin Tosun yok mu, ne zaman dönecek, istifamı etti, kovuldu mu merak edildi. Peki, Gülbin Tosun neden yok?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıylaeleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Gülbin Tosun neden yok? Gülbin Tosun yok mu, ne zaman dönecek, istifamı etti, kovuldu mu (NOWANA HABER)?

GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

GÜLBİN TOSUN AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

Gülbin Tosun neden yok? Gülbin Tosun yok mu, ne zaman dönecek, istifamı etti, kovuldu mu (FOX ANA HABER)?

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977, İstanbul'da doğmuştur. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Mansur Yavaş Gülbin Tosun Gülbin Tosun NOW Gündem Medya Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)? Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi 27-28 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı 27-28 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hareket Sekiz filmi ne zaman, nerede çekildi? Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı gerçek mi, yaşanmış mı?
title