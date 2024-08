Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıylaeleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Gülbin Tosun neden yok? Gülbin Tosun yok mu, ne zaman dönecek, istifamı etti, kovuldu mu (NOWANA HABER)?

GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

GÜLBİN TOSUN AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977, İstanbul'da doğmuştur. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.