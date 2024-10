Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 3 Ekim 2024 Perşembe günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Haftanın finalinde hangi gelinin altını alacağı ve hangi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 3 Ekim 2024 Perşembe günü kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi Nur oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara geliyordu. Yeni sezonda Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlendi.