Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbe yaşanmıştı. Darbe ile başa geçen yönetim tüm sınırlarını kapatmış, Fransa ile tüm ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Arama motorlarında ise Fransa, Nijer'den çekildi mi? Son dakika! Fransa Nijer ilişkilerinde son durum nedir? soruları araştırıldı.

FRANSA, NİJERDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Nijer'de darbeyle başa geçen yönetim, Fransa Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ülkeden ayrılmayınca rehin almıştı. Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekme kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini söyledi. Öte yandan Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde çekileceğini belirtti.

MACRON: ASKERİ İŞBİRLİKLERİNE SON VERDİK

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün telefonda konuştuğunu belirtti. Macron, büyükelçi Sylvian Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi.

TÜM ASKERLERİ YIL SONUNA KADAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇEKECEKLER

Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

NİJER HAVA SAHASI, FRANSA'YA KAPATILDI

Nijer'de askeri yönetim ise hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı. Afrika ve Madagaskar'da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansının (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı. Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA BÜYÜKELÇİ KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı. Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

NİJER, FRANSA'YA NOTA GÖNDERMİŞTİ

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı. Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.