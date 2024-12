Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!

Erkan Baş NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümü mezunu olan Erkan Baş, aynı alandaki yüksek lisans çalışmasını politik nedenlerle tamamlayamadı.

Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Baş, aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Örgütlü devrimci mücadeleye lise yıllarında başlayan Baş, TKP'de her kademede çalıştıktan sonra 29 yaşında Genel Başkanlık sorumluluğunu üstlendi.

Gezi Direnişi sonrası sosyalist hareketin yeniden kuruluşu ihtiyacının gereği olarak çeşitli girişimlerde bulundu ve bu sürecin bir ürünü olan TİP'in yeniden kuruluş sürecinde görev aldı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen ve TİP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Baş'ın ¨Yaşamak için Sosyalizm¨ isimli bir kitabı bulunmaktadır.