Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!

Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW Çalar Saat programının konuğu Erkan Baş oldu. Canlı yayın konuğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

Erkan Baş NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERKAN BAŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümü mezunu olan Erkan Baş, aynı alandaki yüksek lisans çalışmasını politik nedenlerle tamamlayamadı.

Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Baş, aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Örgütlü devrimci mücadeleye lise yıllarında başlayan Baş, TKP'de her kademede çalıştıktan sonra 29 yaşında Genel Başkanlık sorumluluğunu üstlendi.

Gezi Direnişi sonrası sosyalist hareketin yeniden kuruluşu ihtiyacının gereği olarak çeşitli girişimlerde bulundu ve bu sürecin bir ürünü olan TİP'in yeniden kuruluş sürecinde görev aldı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen ve TİP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Baş'ın ¨Yaşamak için Sosyalizm¨ isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.