Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldiAFAD'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.