Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Boks severlerin büyük heyecanla beklediği Dmitry Bivol ve Artur Beterbiev arasındaki hafif ağır sıklet unvan birleştirme maçı için geri sayım başladı. İki dev boksör, 12 Ekim 2024 Cumartesi akşamı ringe çıkacak ve kazanan, hafif ağır sıkletteki tüm büyük kemerleri bir araya getirecek. Hem teknik yetenekleri hem de güçlü nakavt oranlarıyla tanınan bu iki şampiyonun karşı karşıya geleceği müsabaka, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maç, Suudi Arabistan'da düzenlenirken, S Sport Plus ve S Sport 2 tarafından canlı olarak yayınlanacak. Detaylar!

DMİTRY BİVOL VS ARTUR BETERBİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

Boksseverler bu dev mücadele için sabırsızlanırken, merakla beklenen Dmitry Bivol ile Artur Beterbiev arasındaki maç, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Boks gecesi saat 20:00'de başlayacak. Ancak ana karşılaşma, gecenin ilerleyen saatlerinde, tahminen 23:00 civarında yapılması planlanıyor.

Bu unutulmaz boks akşamında heyecanlı anlar yaşanacak ve iki şampiyon kemerleri birleştirmek için kozlarını paylaşacak.

DMİTRY BİVOL VS ARTUR BETERBİEV HANGİ KANALDA?

Bu tarihi boks gecesini kaçırmak istemeyenler için müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'deki boksseverler, kaliteli bir yayınla müsabakayı izleyebilecekler. Her iki kanal da yüksek çözünürlükte yayın sunarak izleyicilere maçın her anını en net şekilde izleme imkânı tanıyor. Ayrıca, mobil uygulamalar ve online platformlar aracılığıyla da müsabaka takip edilebilecek.

DMİTRY BİVOL VS ARTUR BETERBİEV CANLI İZLE

Bivol ile Beterbiev arasındaki bu tarihi müsabakayı canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden de maçı takip edebilecekler. Platform, üyelik sistemi ile çalıştığından, izleyicilerin bu dev karşılaşmayı izlemek için üye olmaları gerekiyor. Ayrıca, S Sport Plus mobil uygulaması sayesinde akıllı telefonlar ve tabletlerden de bu heyecan dolu mücadele izlenebilecek. Maçı kaçırmamak için önceden üyeliğinizi aktif hale getirmeyi unutmayın!

DMİTRY BİVOL VS ARTUR BETERBİEV MAÇI NE OLDU, KİM KAZANDI?

12 Ekim akşamı yapılacak bu dev maçın sonucu, boks dünyasında merakla bekleniyor. Kazanan isim, hafif ağır sıklette tüm kemerleri birleştirerek tartışmasız şampiyon unvanını alacak. Dmitry Bivol, bugüne kadar çıktığı 23 maçın tamamını kazanırken, 12 kez rakiplerini nakavt etmeyi başardı. Hızlı ve teknik bir boksör olarak bilinen Bivol, rakiplerini zorlamayı seviyor. Öte yandan Artur Beterbiev, çıktığı 20 maçın tamamını nakavtla kazanan bir nakavt ustası. Gücü ve dayanıklılığı ile tanınan Beterbiev, ringde rakiplerine nefes aldırmayan bir stil benimsiyor. Kimin kazanacağı, iki boksörün stillerinin çarpışmasında belirleyici olacak. Maç sonrası kazanan boksörün ismi, boks dünyasında uzun süre konuşulacak!