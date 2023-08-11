DGS 2023 TABAN PUAN VE KONTENJANLAR | DGS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS başarı sıralamaları!

2023 yılına ait DGS taban puanları ve kontenjanları, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanması öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Tercihler yaklaşırken öğrenciler DGS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorularını soruyor. İşte 2023 DGS başarı sıralamaları ve taban puan ve kontenjanlar!

2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, bu sınava katılıyor. Sınavın detaylarını araştırırken sonuçların açıklanması ile birlikte DGS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorularını soruyor. İşte 2023 DGS başarı sıralamaları ve taban puan ve kontenjanlar!

DGS 2023 TABAN PUAN VE KONTENJANLAR

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuç işlemleri bitti. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer bir süreç işlenmesi bekleniyor. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştireceklerdir. DGS tercih tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.