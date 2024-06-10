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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi?

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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 10 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 10 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 10 Haziran güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 10 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 395 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 970 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİYLE VARLIK FİYATLARI BELİRSİZLEŞTİ

Analistler, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası ve hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla varlık fiyatlarında belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleştiğini bildiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 51, kasım ayı için yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN DÜŞTÜ, FED ENDİŞELERİ ARTTI

Altının ons fiyatında cuma günü kaydedilen düşüşte, Fed'in faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişelerin artmasının etkili olduğunu ifade eden analistler, Çin Merkez Bankasının (PBoC) altın alımını durdurmasıyla da trendin hızlandığına dikkati çekti.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 250 ve 2 bin 230 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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