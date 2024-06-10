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"Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş

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Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, günler önce "Ali Koç Aziz Yıldırım ile canlı yayına çıksın ben bişe bilmiyorum" dediği sözlerine açıklık getirdi. Kazanılan seçim sonrası kendisinin bunu bilerek yaptığını dile getiren Ilıcalı, "Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, seçimden bir gün önce Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı'nın ise günler önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada tekrar gündem olmuştu. Ilıcalı o sözlerine açıklık getirdi.

"BEN ONU BİLEREK YAPTIM, AMACIMIZA ULAŞTIK"

Kazanılan seçim sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa 'ben bir şey bilmiyorum' dedim.Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da 'ben bir şey bilmiyorumu' almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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