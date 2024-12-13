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DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı?

DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı?
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DEAŞ, son yıllarda dünya gündeminde sıkça yer alan bir terör örgütü olarak dikkat çekiyor. Peki, "DEAŞ hangi ülkeye ait?" sorusu, bu örgütle ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Ortadoğu bölgesinde faaliyet gösteren bu yapı, sınırları aşan etkileriyle uluslararası bir tehdit oluşturuyor.

IŞİD ve DEAŞ aynı örgüt mü? Bu iki isim arasındaki fark da kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu oluyor. DEAŞ ve IŞİD aynı örgütü ifade ediyor; ancak bu isimlerin kullanımı farklı dillerde ve coğrafyalarda değişiklik gösterebiliyor. Örgütün ortaya çıkışı ve faaliyet alanları ise bu sorulara yanıt bulmak açısından önemli ipuçları sunuyor. Peki, DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Detaylar haberimizde...

DEAŞ NE ZAMAN KURULDU?

DEAŞ'ın temelini oluşturan yapı, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sonrasında oluşan güç boşluğunda ortaya çıktı. Bu süreçte El Kaide'nin Irak yapılanması olarak bilinen grup, Ebu Musab ez-Zerkavi liderliğinde faaliyetlerini artırdı. Zerkavi'nin 2006 yılında öldürülmesinin ardından grup, Irak İslam Devleti (IİD) adını aldı ve daha bağımsız bir yapı haline geldi.

2010 yılında Ebu Bekir el-Bağdadi'nin liderliğe gelmesiyle örgüt, gücünü artırdı ve 2013 yılında Suriye iç savaşına müdahil oldu. Suriye'deki kaostan yararlanan örgüt, "Irak ve Şam İslam Devleti" (IŞİD) adını alarak geniş bir coğrafyada etkili olmaya başladı. 2014 yılı ise DEAŞ'ın resmen "hilafet" ilan ettiği yıl olarak tarihe geçti. Bu dönemde örgüt, Irak ve Suriye'de geniş topraklar üzerinde hakimiyet kurdu.

DEAŞ'ın 2014'teki yükselişi, uluslararası koalisyonların dikkatini çekti ve örgüte karşı yoğun bir mücadele başlatıldı. 2019 yılına kadar süren operasyonlar sonucunda DEAŞ büyük ölçüde toprak kaybetse de yeraltına çekilerek farklı bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı?

IŞİD tarafından hak iddia edilen bölge

DEAŞ HANGİ ÜLKEYE AİT?

DEAŞ, bir terör örgütüdür ve belirli bir ülkeye ait değildir. Ancak, kendisini "Irak ve Şam İslam Devleti" (IŞİD) olarak adlandıran bu örgüt, özellikle Irak ve Suriye'deki istikrarsızlık ortamında ortaya çıkmış ve bu bölgelerde faaliyet göstermiştir. DEAŞ, bir devlet yapısı değildir; aksine, uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır.

IŞİD VE DEAŞ AYNI MI?

IŞİD ve DEAŞ aynı örgüttür. Farklı dillerdeki kısaltmalar nedeniyle bu isimler kullanılır:

IŞİD: "Irak ve Şam İslam Devleti"nin Türkçe kısaltmasıdır.

DEAŞ: Aynı örgütün Arapça adı olan "el-Devletü'l-İslamiyye fi'l-Irak ve'ş-Şam" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu kısaltma, özellikle Arapça ve Türkçe konuşulan ülkelerde kullanılır.

İngilizce olarak ise ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) veya ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) terimleri kullanılır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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