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Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak?

Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak?
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Cem Adrian'ın Bingöl'deki konseri, tüm biletler satılmasına rağmen bir gün kala iptal edildi. Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, biletle ne olacak?

Sanatçı Cem Adrian'ın, 13 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'da Bingöl Üniversitesi Kongre Salonu'nda vereceği konser iptal edildi. Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, biletle ne olacak?

CEM ADRİAN BİNGÖL KONSERİ İPTAL Mİ OLDU?

Cem Adrian'ın menajeri Volkan Bozacı'dan geldi. Bozacı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cem Adrian'ın Bingöl konseri, elimizde olmayan sebeplerle iptal edildi. Valilik, üniversite ve belediye nezdinde yaptığımız tüm başvurular maalesef reddedildi. Konser yapmanın çok zor olduğu bu bölgede son dakikaya kadar elimizden geleni yaptık, ancak sonuç alamadık. Biletler bittiği için iki gündür ofisin telefonu susmuyor ve konseri yapamıyoruz."

Bozacı, Bingöl Vali Yardımcısı Uğur Tutkan'ın kendilerini arayarak destek sağladığını ve konuya açıklık getirdiğini belirtti. Tutkan'ın, konserin belediye salonuna alınması için de yardımcı olduklarını ifade eden Bozacı, ancak hem üniversitenin hem de belediyenin konseri reddettiğini ve üzüntülerini ilettiklerini söyledi.

Konser iptaliyle ilgili Cem Adrian"Coğrafya kader falan değil. Coğrafyadan sorumlu olanların varlığı kader. Yıllardan beri bizi özleyen dinleyicilerimizle her imkanı zorlayıp kendi organizasyonumuzla ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm biletleri bitmiş Bingöl konserimizi, prosedürler bahanesiyle iptal etmek zorunda kalıyoruz. Bu ülkenin her şehri bizim, her yere gitmeye devam edeceğiz. Bingöl'deki dinleyicilerimizle Bir Başka Bahara buluşmak üzere."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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