TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'e verdiği 2 maç men cezasıyla ilgili açıklama yaptı. CAS'a başvuru yapamadıklarını söyleyen Büyükekşi, "3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır" dedi. Peki, CAS nedir? CAS'a nasıl başvurulur, şartları nedir?

CAS NEDİR, CAS'A NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NEDİR?

Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS, İngilizce: Court of Arbitration for Sport - TAS, Fransızca: Tribunal arbitral du sport), spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş olan, uluslararası spor tahkim mahkemesi. Ana merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde yer almakla birlikte, New York, Sidney ve Lozan'da mahkemeleri bulunmaktadır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehirlerde geçici mahkemeler kurulmaktadır.

YARGILAMA VE TEMYİZ

Genel olarak açıklamak gerekirse; taraflar arasında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman, taraflar arasında CAS'a başvuru konusunda bir tahkim anlaşması sağlanmışsa CAS'a gidilebilir. Olimpiyat Tüzüğü'nün 61. maddesine göre Olimpiyat Oyunları ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta sadece CAS yetkilidir. Tüm Uluslararası Olimpik Federasyonlar en azından bazı anlaşmazlıklar açısından CAS yargılamasını tanımışlardır.2009 yılında Uluslararası Anti-Doping Yasası'nı imzalayan devletler anlaşarak, bunların içerisine Uluslaraarası Olimpik Federasyonlar ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri de dahildir, anti-doping yasaları ihlallerinde CAS'ın yargılama yapmasını tanıdılar

CAS kararlarına karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nde temyiz yoluna başvurulabilmektedir. CAS kararlarının temyizleri nadiren kabul edilmektedir, kabul edilen kararların çoğu da usûl sorunlarıyla alakalı kararlardır. (Tek istisnası "kamu düzenine aykırılık" konusundaki temyiz talepleridir.) Mart 2012'de 7 adet başarılı temyiz başvurusu gerçekleşti. Bunların altı tanesi usûle ilişkin olan temyiz talepleriydi, ancak esasa ilişkin olan CAS kararlarından bir tanesi İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu. Bu dava Brezilyalı futbolcu Matuzalem ile ilgiliydi