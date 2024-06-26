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Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?

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Ünlü iş insanı Can Kıraç öldü mü ve neden öldüğü merak ediliyor. İnan Kıraç'ın kardeşi Can Kıraç'ın hastalığı nedir ve kaç yaşında vefat ettiği gündeme geliyor. Can Kıraç kimdir, nereli ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?

Can Kıraç öldü mü? Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde rol almıştır. Can Kıraç kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir merak ediliyor. Başarılı iş insanı Can Kıraç kimdir ve kaç çocuğu vardır sorularına yanıt aranıyor. Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

CAN KIRAÇ ÖLDÜ MÜ?

Koç Holding'in kuruluşunda önemli rol oynayan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti. Can Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?

CAN KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Can Kıraç, 1991 yılında kendi isteğiyle 41 yıllık Koç Topluluğu'ndaki meslek yaşamını noktalayarak emekli olmuştu. Can Kıraç'ın neden vefat ettiği henüz açıklanmamıştır.

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