Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir?

CAN KIRAÇ ÖLDÜ MÜ?

Koç Holding'in kuruluşunda önemli rol oynayan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti. Can Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

CAN KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Can Kıraç, 1991 yılında kendi isteğiyle 41 yıllık Koç Topluluğu'ndaki meslek yaşamını noktalayarak emekli olmuştu. Can Kıraç'ın neden vefat ettiği henüz açıklanmamıştır.

