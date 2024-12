Can Borcu Emel kim?

'Can Borcu', aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakter, kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşirken, çözülmeyi bekleyen düğümler giderek artıyor. İzleyici, hangi sırların açığa çıkacağı ve hangi bağların kopacağı merakıyla hikayeye derinlemesine dalacak. Can Borcu Emel kim?

CAN BORCU OYUNCULARI KİM?

Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

CAN BORCU EMEL KİM?

Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, rolü ile ilgili ilk kez konuştu

Can Borcu'nun hikayesi, anlatımı, aile konusuna hassas yaklaşımı ve perspektifinin bir oyuncu olarak kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Tugay, "İzleyici, gerçekçi bir anlatımla kavramları biraz sorgulayacak, aileye ve insana dair birçok şey bulacak. Benim hayat verdiğim Emel karakteri, gücü elinde tutmak isteyen, kendi doğrularını söylemekten çekinmeyen, geçmişte yaşadıklarından dolayı gardı yüksek bir kadın" dedi.