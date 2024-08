Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın durumunu ele almak üzere Genel Kurulu 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı. Toplantının detayları merak ediliyor. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin sebebi ve toplantının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü?

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Kararın ardından, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, TBMM Başkanlığı'na, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanılması talebiyle dilekçe sundular. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısının ardından Genel Kurul'u toplama kararı aldı.

BAKAN TUNÇ NE DEDİ?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" dedi.

CAN ATALAY NEDEN HAPİSTE?

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'de Silivri, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.