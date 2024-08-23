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Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak?

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Çalışma saatleri değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesi konusu gündeme geliyor. İş Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili tartışmalar devam ederken, çalışanlar ve işverenler konunun netleşmesini bekliyor. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak?

İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile kamuda çalışma saatlerinin 35 saate, özel sektörde ise 40 saate indirileceği konuşuluyor. Kamu ve özel sektör çalışanları yapılacak yeni düzenlemeyi merak ediyor. Çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceği araştırılıyor. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? Detaylar haberimizde...

ÇALIŞMA SAATLERİ NE OLACAK?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme neticesinde kamuda çalışma saatinin 35'e, özel sektörde ise 40 saate indirileceği konuşuluyor.

Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak?

MESAİ SAATLERİ ÜCRETİ NE KADAR?

İş Kanunu'na göre kamuda çalışma süresi haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saat. İşçi statüsünde çalışanlar için bu 45 saatlik çalışma süresinin üzerindeki her bir çalışma, fazla mesaiye girer ve ücretlendirilir. Ücretlendirme de, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin yüzde 50 fazlası olarak uygulanır. Örneğin, bugün için saatlik asgari ücret 88.90 lira ve fazla çalışılan her bir saat için çalışana 133 lira ödenmelidir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi işçi ile işverenin anlaşması halinde bölünebilir. Bu süre 6 güne de bölünebilir, 3 güne de bölünebilir; daha farklı da bölünebilir, 24 saatlik vardiyalı da çalışılabilir. Ancak haftalık çalışma süresi aşılamaz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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