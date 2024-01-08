BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (8 Ocak) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı dizileri
Bugün hangi diziler var ve 8 Ocak 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Ocak 2024 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Ocak 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Aile
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20:00 Tokatçı
- 21:45 Korkusuz Korkak
- 23:30 Sandık Kokusu
KANAL D
- 06:00 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
FOX TV
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Kızıl Goncalar
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 01:30 Adım Farah
- 03:45 Kefaret
- 05:45 Kader Bağları
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Safir
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
TRT 1
- 07:00 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.45 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Yerli Dizi