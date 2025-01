Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye'de Kripto Varlıkların Geleceğine Olan Güven

Anket sonuçları, Türk kullanıcıların %79'unun kripto varlıkların uzun vadeli geçerliliğine duyduğu güveni net bir şekilde ortaya koydu. "Kripto varlıkların uzun vadede geçerliliği konusunda ne kadar eminsiniz?" sorusuna, katılımcıların %46'sı "çok eminim", %33'ü ise "eminim" yanıtını verdi. Bu doğrultuda, katılımcıların %35'i yalnızca kripto varlıklara yatırım yaptıklarını belirtirken, %28'i ise yatırım portföylerinin yarısından fazlasını kripto varlıklara ayırdığını belirtti.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: " Türkiye, kripto varlık sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasında yer alırken, aynı zamanda büyük bir büyüme potansiyeline de sahip. Anket sonuçları, Türk yatırımcıların blok zincir gibi yenilikçi teknolojilere olan ilgisini ve sektöre duyduğu güçlü güveni ortaya koyuyor. Sonuçlar, 2025 yılında yasal çerçeveler ile beraber benimsenme oranlarının ve sektöre olan ilginin artarak devam edeceğine işaret ediyor. Bu gelişmelerin, Türkiye'nin küresel kripto varlık ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

HODLing (Uzun Vadeli Tutma) Türk Yatırımcıları Arasında Popüler

Ankete göre, Türk kripto varlık yatırımcılarının %39'u kripto varlıkları bir ek gelir kaynağı olarak görürken, %36'sı uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tanımlamaktadır. Bu veriler, kripto varlıkların bireylerin finansal stratejilerinde giderek daha önemli bir yer edindiğini göstermektedir.

Yatırımcıların %43'ü kripto varlık birikimlerini uzun vadeli tutma (HODLing) amacıyla kullanırken, %27'si kısa vadeli alım-satım yapmaktadır. Tasarruf amacıyla kullananlar ise %19 ile dikkat çekmektedir. Bu uzun vadeli perspektif, kripto varlıkların değer saklama ve finansal bağımsızlık sağlama potansiyelini yansıtmaktadır.

Yenilik ve Teknolojiye Olan İlgi Öne Çıktı

Türk kripto varlık kullanıcılarının %28'i, kripto varlıklara "yüksek getiri potansiyeli" nedeniyle yatırım yaptığını ifade ederken, %15'i "yenilik ve teknolojiye olan ilgileri" doğrultusunda yatırım yaptıklarını ifade etmiştir. Kullanıcıların %13'ü ise "hızlı ve uygun maliyetli işlemler" ile "merkeziyetsizlik ve finansal bağımsızlık" gibi motivasyonlarla kripto varlıklara yöneldiklerini belirtmişlerdir.

Saklama Yöntemleri

Katılımcıların %43'ü kripto varlıklarını merkezi platformların cüzdanlarında saklarken, %28'i kişisel cüzdanları tercih etmektedir. Bu da kullanıcıların güvenlik ile erişilebilirlik arasında nasıl bir denge kurduğunu gözler önüne sermektedir.

Bitcoin'in Geleceği Üzerine Beklentiler

Ankete göre, katılımcıların %61'i, Bitcoin değerinin 2025 sonuna kadar 101.000-200.000 $ aralığında olacağını ön görürken, %51'i ise 2030 sonuna kadar bu değerin 300.000 $'ın üzerine çıkacağına inanmakta. Bu beklentiler, Türk kullanıcılarının Bitcoin'e duyduğu güveni ve gelecekteki potansiyeline olan inancını ortaya koydu.

Kripto Varlıkların Geleceğini Genç Nüfus Belirliyor

Ankete katılan kullanıcıların %61'i 26-45 yaş aralığında olurken; bunların %28'i 26-35 yaş, %33'ü ise 36-45 yaş grubunda yer aldı. Ayrıca, 18-25 yaş arasındaki katılımcılar %17 ile dikkati çekti. Bu veriler, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun, kripto varlıkların geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, kripto varlık sahiplerinin %61'i üniversite ve üzeri eğitime sahip. Bu, Türkiye'deki eğitim seviyesinin, kripto varlık sektörüne katılımı artıran ve teknoloji odaklı eğilimleri destekleyen önemli bir etken olduğunu ortaya koydu.

Aynı zamanda katılımcıların %58'i tam zamanlı çalışan bireylerden oluştu. Bu veri, Türkiye'deki kripto varlık yatırımcılarının ekonomik olarak aktif olduğunu ve gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla kripto varlıklara yöneldiklerini gösterdi.

Deneyimli Yatırımcılar ve Artan İlgi

Türkiye'deki kripto varlık kullanıcılarının %49'u 1 ila 5 yıl arasında sektöre giriş yapmış deneyimli yatırımcılardan oluşurken, %30'u ise sektöre son bir yıl içinde dahilolduğunu beyan etti. Yeni katılımcıların oranının yüksekliği, kripto varlıklara olan ilginin hızla arttığına ve daha geniş bir kitleye yayıldığına işaret etti.

"Blok zincir için bir inovasyon merkezi"

Binance TR 2025 Kullanıcı Anketi, Türk kripto varlık kullanıcılarının küresel gelişmelere hızla adapte olduğunu ve kripto varlıkların uzun vadeli dönüştürücü gücünü benimsediğini ortaya koyuyor. Türk kripto varlık ekosistemi, potansiyel finansal getirilerin yanı sıra, genç ve dinamik nüfusun teknolojiye olan ilgisiyle şekilleniyor.

Triple-A'nın raporuna göre, %19.3'lük kripto varlık sahipliği oranıyla dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Türkiye, 2024 yılında kripto varlık piyasalarındaki lider konumunu daha da güçlendirdi. Türkiye, yalnızca bir tüketici pazarı olarak değil, aynı zamanda blok zincir teknolojisi için bir inovasyon merkezi olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye'nin kripto varlık alanındaki istikrarını güçlendirirken, sektörün geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü de vurguluyor.

Türkiye'nin lider kripto varlık platformu Binance TR, Türkiye'deki kripto varlık sektörüne yön verirken, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi çözümlerle Türk kripto varlık ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Bitcoin'e ilişkin tahminler de dahil olmak üzere işbu anket sonuçları bir yatırım tavsiyesi veya getiri taahhüdü olarak kabul edilemeyecek olup; Binance TR'nin kendi görüşleri olarak da yorumlanamayacaktır.

Binance TR 2025 Cryptocurrency User Survey: Confidence in the Future of Cryptocurrencies in Turkey Reaches 79%

Binance TR conducted the 2025 Cryptocurrency User Survey with the participation of 20,000 Turkish cryptocurrency users, analyzing the trends and preferences shaping the cryptocurrency ecosystem in Turkey.

The survey results clearly demonstrated that 79% of Turkish users have confidence in the long-term viability of cryptocurrencies. When asked, "How confident are you in the long-term viability of cryptocurrencies?" 46% of respondents answered "very confident," and 33% said "confident." In line with this, 35% of participants reported investing exclusively in cryptocurrencies, while 28% stated that more than half of their investment portfolio is allocated to cryptocurrencies.

Mücahit Dönmez, General Manager of Binance TR, commented on the survey results:

"Turkey stands among the world's leading countries in the cryptocurrency sector while also holding significant growth potential. The survey results highlight the strong interest and confidence Turkish investors have in innovative technologies such as blockchain. These findings indicate that adoption rates and interest in the sector will continue to increase alongside regulatory frameworks in 2025. We believe these developments will further strengthen Turkey's position in the global cryptocurrency ecosystem."

HODLing Gains Popularity Among Turkish Investors

The survey revealed that 39% of Turkish cryptocurrency investors view cryptocurrencies as an additional source of income, while 36% see them as a long-term investment tool. These figures show the growing importance of cryptocurrencies in individual financial strategies.

Among respondents, 43% use their cryptocurrency holdings for long-term retention (HODLing), 27% engage in short-term trading, and 19% use them for savings. This long-term perspective reflects the potential of cryptocurrencies to serve as a store of value and a means of achieving financial independence.

Interest in Innovation and Technology Stands Out

Of the respondents, 28% stated that they invest in cryptocurrencies for their "high return potential," while 15% were motivated by their "interest in innovation and technology." Additionally, 13% of users cited reasons such as "fast and cost-effective transactions" and "decentralization and financial independence" for their investment decisions.

Storage Preferences

Among participants, 43% store their cryptocurrencies in wallets on centralized platforms, while 28% prefer personal wallets. This highlights how users balance security and accessibility.

Expectations for Bitcoin's Future

According to the survey, 61% of respondents predict that Bitcoin's value will range between $101,000 and $200,000 by the end of 2025, and 51% believe it will exceed $300,000 by the end of 2030. These expectations underline Turkish users' trust in Bitcoin and their belief in its future potential.

A Young Population Shapes the Future of Cryptocurrencies

Among survey participants, 61% were aged between 26 and 45, with 28% in the 26-35 age group and 33% in the 36-45 age group. Additionally, 17% were aged 18-25. These figures emphasize the critical role of Turkey's young and dynamic population in shaping the future of cryptocurrencies.

The results also showed that 61% of cryptocurrency holders in Turkey have a university-level or higher education, highlighting the role of education in driving participation in the cryptocurrency sector and supporting technology-oriented trends.

Moreover, 58% of respondents are full-time employees, demonstrating that Turkish cryptocurrency investors are economically active individuals seeking to diversify their income through cryptocurrency investments.

Experienced Investors and Growing Interest

Of the Turkish cryptocurrency users surveyed, 49% have been involved in the sector for 1 to 5 years, while 30% entered the market within the past year. The high proportion of new participants indicates the rapid growth of interest in cryptocurrencies and their appeal to a broader audience.

"An Innovation Hub for Blockchain"

The Binance TR 2025 User Survey reveals that Turkish cryptocurrency users quickly adapt to global developments and embrace the transformative power of cryptocurrencies for the long term. Turkey's cryptocurrency ecosystem is shaped by not only potential financial returns but also the young and dynamic population's interest in technology.

According to a report by Triple-A, Turkey ranked 3rd globally in cryptocurrency ownership in 2024, with 19.3% of its population owning cryptocurrencies. Strengthening its leadership position in the cryptocurrency markets, Turkey is emerging not only as a consumer market but also as an innovation hub for blockchain technology. This enhances Turkey's stability in the cryptocurrency space and underscores its critical role in shaping the sector's future.

As Turkey's leading cryptocurrency platform, Binance TR continues to contribute to the strength of the Turkish cryptocurrency ecosystem by offering innovative solutions to its users and guiding the local cryptocurrency sector.

Disclaimer: The results of this survey, including predictions about Bitcoin, should not be considered investment advice or a guarantee of returns. They should also not be interpreted as the views of Binance TR.