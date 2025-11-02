Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden takip edilebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN PLATFORMU BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyen futbolseverler aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilir:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı izlenebilir

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşması olacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Heyecan dolu Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında Bein Sports ekranlarında özel programlar, analizler ve yorumlar futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Derbi, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'ndaoynanacak. Büyük bir taraftar katılımının beklendiği mücadelede, tribünlerde coşkulu bir atmosfer yaşanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Bein Sports abonesi olmak gerekiyor. Bein Sports kullanıcıları, bu akşamki derbiyi platform üzerinden şifresiz olarak izleyebilecekler.

İlk 11'ler:

Beşiktaş:

Fenerbahçe: