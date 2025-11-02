Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden takip edilebilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlKanalda Yayınlanacak?

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN PLATFORMU BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyen futbolseverler aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilir:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı izlenebilir

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlKanalda Yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşması olacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Heyecan dolu Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında Bein Sports ekranlarında özel programlar, analizler ve yorumlar futbolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlKanalda Yayınlanacak?

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Derbi, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'ndaoynanacak. Büyük bir taraftar katılımının beklendiği mücadelede, tribünlerde coşkulu bir atmosfer yaşanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Bein Sports abonesi olmak gerekiyor. Bein Sports kullanıcıları, bu akşamki derbiyi platform üzerinden şifresiz olarak izleyebilecekler.

İlk 11'ler:

Beşiktaş:

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlKanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe:

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlKanalda Yayınlanacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır

O ülke faciayla boğuşuyor! Bilanço çok ağır
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.