Bay geçmek ne demek? Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne?

Bay geçmek ne demek? Turnuvalarda veya liglerde takım sayısı tek olursa, her hafta bir takım maç yapmadan geçer. Bay açılımı nedir ve bay sistemi ne demek olduğu araştırılıyor. Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne? Detaylar haberimizdedir…

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Turnuvalarda veya liglerde takım sayısı tek olursa, her hafta bir takım maç yapmadan geçer. Bu duruma "bay geçmek" denir. Tek rakamlı liglerde veya turnuvalarda bir hafta veya eleme turunu maç yapmadan geçen takıma "bay geçti" denir. O hafta o takım maç yapmaz.

BAY GEÇMEK NE ANLAMA GELİYOR?

İngilizce'de "pass by" terimi dilimize "bay geçmek" olarak geçmiştir. "Pass by" ifadesi "geçmek" anlamına gelir. Spor bağlamında kullanmak için "by" kelimesini de alarak "bay" şeklinde kullanılır.