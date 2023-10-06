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Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.