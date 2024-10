Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, gönlünü flüt sanatçısı Aslıhan And'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşayan ve aynı sahneyi paylaşan çift evlilik kararı aldı. Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi?

FAZIL SAY ASLIHAN AND EVLENECEK Mİ?

2022 yılında Ece Dağıstanlı ile tek celsede boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir müzisyen Aslıhan And ile aşk yaşayan Say, 3. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

ASLIHAN AND KİMDİR?

Dünya çapında çeşitli festivallerde misafir sanatçı olarak yer alan ve ustalık sınıfları düzenleyen Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası solo flütistidir.

MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda italyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans eğitimini ve Hamburg Yüksek Müzik Okulu'nda Prof. Juergen Franz'la yüksek lisans eğitimini, sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile tamamlamıştır.

Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözüSir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş, altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiştir. Fransa, İsviçre, Almanya, ABD, İtalya, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Kosova, Tayvan ve Çin Cumhuriyeti dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler vermiştir.

2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solo flütist olarak görev alan Aslıhan And, ayrıca North German Radio (NDR) Symphony Orchestra (Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda misafir sanatçı olarak görev almıştır.

"Flutissimo Flüt Festivali" (Fransa) ve "Dorian Müzik Festivali" (Tayvan), "Galway Flüt Festivali" (İsviçre), Hamburg Elbphilharmonie (Almanya) "Tea Time Classics" konser serisi, "The Shengqi He Uluslararası Yaz Kampı ve 1. Çin-Avrupa Uluslararası Flüt Müzik Festivali"nde (Çin Halk Cumhuriyeti) resitaller vermiştir. Bu festivallerde ustalık sınıfları gerçekleştirmiş, festival kapsamında gerçekleşen uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır.

2021 yılında Doçent ünvanı alan Aslıhan And, virtüoz eserlerden oluşan yeni albümünü yakında sunacaktır.