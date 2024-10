Artaş İnşaat Bir Sözünü Daha Tutuyor, 2024'te 6 Projesini Teslim Ediyor

1977 yılında kurulan ve kurulduğu ilk günden itibaren müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak kalite odaklı projeler üreten Artaş İnşaat, söz verdiği gibi 2024 yılında 6 projesini teslim ediyor. Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe ve Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerini tamamlayarak sahiplerine teslim etmeye başlayan Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Residence Yamanevler projelerinde de teslimlere bu yıl içerisinde başlayacak. Bugüne kadar verdiği sözlerin tümünü gerçekleştiren ve hayata geçirdiği projelerle Avrupa Konutları'nı Türkiye'nin konut markası haline getiren Artaş İnşaat, 2024'te teslim ettiği projelerle bir yılda 821 bin metrekarelik inşaata imza atmış olacak.

Temelleri 1977 yılında atılan ve yarım asra yaklaşan tecrübesiyle bugüne kadar Avrupa Konutları markasıyla binlerce aileyi ev sahibi yapan Artaş İnşaat, yine verdiği sözü tutarak 2024 yılında 6 projeyi teslim ediyor. Toplamda 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 proje, İstanbul'un gözde lokasyonlarında konumlandırılıyor. Maslak bölgesinde Vadistanbul'a komşu Avrupa Konutları Saklıvadi, Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı Kartal'da Avrupa Konutları Esentepe ve Avcılar'da ticarete yeni bir boyut kazandıran Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerinde teslimlere başlayan Artaş İnşaat, yılın son çeyreğinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Residence Yamanevler ve Avrupa Konutları Ata projelerinde teslimlere başlayacak. Bugüne kadar imza attığı projelerde 40 bine yakın daireyi sahiplerine teslim eden ve konut alıcıları tarafından büyük ilgi gören gören Artaş İnşaat, prestijli yaşam alanları inşa ederek aynı zamanda yatırımcılarının da önemli kazançlar elde etmesini sağlıyor.

Avrupa Konutları Kalitesi Şimdi Yenimahalle'de

Sahip olduğu lokasyon değeriyle dikkat çeken ve ulaşım akslarının merkezindeki Bağcılar'da konumlandırılan Avrupa Konutları Yenimahalle projesi 2+1'den 4+1'e toplam 754 daireden meydana geliyor. Ferah daire konseptleri, mimari tasarımı ve geniş peyzaj alanlarıyla öne çıkan Avrupa Konutları Yenimahalle'de dairelerle birlikte projede yaşayacak sakinlerin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ticari birimler de yer alıyor. Avrupa Konutları kalitesinin her detayda hissedildiği projede çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, yansıma havuzlarından fitness salonuna, kapalı yüzme havuzundan otoparka yaşam kalitesini yükseltecek detaylar bir arada sunuluyor.

Atakent'te Yeni Bir Yaşam Merkezi: Avrupa Konutları Ata

Artaş İnşaat'ın bugüne kadar binlerce konut üretip sahiplerine teslim ettiği Atakent bölgesi, bir kez daha Avrupa Konutları'yla vitrine çıkıyor. 30 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan Avrupa Konutları Ata projesinde 1+1'den 4+1'e uzanan alternatif büyüklüklerde konut seçenekleri yer alıyor. Tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan ve 413 konuttan meydana gelen projeyle birlikte Atakent'te "Yeni bir İstanbul rüyası" başlıyor. Konutlarla birlikte ticari alanların da yer aldığı Avrupa Konutları Ata projesinde bahçeye açılan daireler, geniş ve zengin peyzaj alanı, koşu ve yürüyüş parkurları, basketbol sahası, fitness salonu, SPA ve çocuk oyun alanları gibi çok sayıda alternatif site sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

Avrupa Konutları Prestiji Yeniden Yamanevler'de

Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı Ümraniye'de daha önce Avrupa Konutları Yamanevler projesini hayata geçiren Artaş İnşaat, yine aynı bölgede Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atıyor. 13 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan ve 1+1 ile 3+1 arasında değişen konut seçeneklerinin yer aldığı projeyle Anadolu Yakası'nda prestijli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Yamanevler ve Çakmak metro duraklarına yürüme mesafesiyle öne çıkan proje, finans sektörünün kalbi İstanbul Finans Merkezi'ne 5 kilometrelik mesafede yükseliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na sadece 29 kilometre uzaklıkta inşa edilen projenin çevresinde, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve önde gelen sağlık kuruluşları bulunuyor.

Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyoruz

Yarım asra yakın bir süredir faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Her zaman olduğu gibi Artaş İnşaat olarak verdiğimiz sözü tutuyor ve bu yılın Mart ayında söylediğimiz gibi 2024 yılı içerisinde 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projemizi teslim ediyoruz. Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe ve Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerimizi tamamlayıp teslimlerine başladık. Yılın sonuna kadar da Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Residence Yamanevler projelerini teslim edeceğiz. Artaş İnşaat olarak Türkiye'nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları'yla binlerce aileyi ev sahibi yaptık, bu evlerdeki mutluluklarına, konforlarına şahit olduk. Kalite, Güven, Memnuniyet üçgeninde verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk, sahip olduğumuz ilke ve değerlerden asla vazgeçmedik. Müşterilerimizin mutluğunu her zaman ön planda tutarak, onların ihtiyaçları ve taleplerini dinleyerek ilerledik. Bize güvenip ev alan, yatırım yapan her bir insanımıza estetik, konforlu, doğayla uyumlu yaşam alanları sunarken, önemli kazançlar elde etmelerine de vesile olduk. Artaş İnşaat olarak peyzaj alanları, sosyal donatıları, site yönetimleri ile huzurlu yaşam alanları sunarken, Avrupa Konutları markasıyla erken teslim ve satış sonrası destek gibi süreçlerle konutta marka kavramını sektör ve konut alıcısıyla buluşturmaya, yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.