Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Şahin

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Z. Şahin, lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1984 ve 1988 yıllarında Michigan Üniversitesi, Ann Arbor, MI, ABD'den Makine Mühendisliği alanında aldı. Daha sonra 1988-1989 yılları arasında Michigan Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı ve aynı dönemde TESTEK Inc. Livonia, MI, ABD'de Proje Mühendisi olarak çalıştı. 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Dhahran kentindeki King Fahd University of Petroleum and Minerals'e (KFUPM) Yardımcı Doçent olarak katıldı. Sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında Doçent ve Profesörlüğe terfi etti. KFUPM'da kaldığı süre boyunca Yaz Stajı Koordinatörü (1993-1998), Termo-Akışkan Grup Koordinatörü (1995-1998) ve Havacılık Grubu Koordinatörü (1998-2002) olarak görev yaptı. 2007-2008 akademik yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Sharjah Amerikan Üniversitesi'nde Misafir Profesör olarak çalıştı. 2017 yılında KFUPM'de Seçkin Üniversite Profesörü oldu. 2018 yılında KFUPM'de Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı Kurucu Direktörü olarak görev yaptı. 2021-2023 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği Bölümü'nde Profesör olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Dekanlığı'nda Dekan Danışmanı, Fakülte Kurulu Üyesi, ve Isı ve Kütle Transferi Laboratuvarı Direktörü olarak hizmet verdi.

Termodinamik tasarım optimizasyonu, Entropi üretiminin en aza indirilmesi, Kompozit malzemelerde ısı iletimi, Malzemelerin elektromanyetik ısıtılması, Isı transferinde benzerlik dönüşümü, Optimum sıcaklık kontrolü, Sürtünme kaynağı ile ilgili ısı transferi, Kanallardaki akışkan akışının İkinci Yasa analizi, Isı eşanjörlerinin optimum termal tasarımı, Kompozit yapıların optimum yalıtımı, Isı sistemlerinin enerji ve ekserji analizi, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Güneş enerjili ısı motorlarının optimizasyonu, Yenilenebilir çoklu nesil sistemlerin optimizasyonu ve termal sistemlerde nanoakışkan uygulamaları konularında araştırmalar yapmıştır.

Dr. Şahin 300'den fazla teknik Dergi/Konferans makalesi, 14 kitap/kitap bölümü ve 17 ABD Patenti yayınlamıştır. 34 Destekli Araştırma Projesini tamamlamış, 18 Doktora Tezini ve 60 Yüksek Lisans Tezini yönetmiştir. Bilimsel yayınları 6000'den fazla atıf almış olup SCOPUS H-indeksi 42 dir.

Lisans eğitimi sırasında (1977-1982) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) ve ABD'de M.Sc. ve Doktora eğitimi için (1983-1988) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Burs aldı. 1985 yılında ABD'nin New York Eyaleti Senatosu'ndan ve ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden Onur sertifikaları, sırasıyla 2000, 2005 ve 2010 yıllarında KFUPM'de Seçkin Araştırmacı Ödülü ve 2017 yılında KFUPM'de Seçkin Üniversite Profesörlüğü Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül aldı. 2006 yılında COMSTECH tarafından İİT Ülkelerinin Üretken Bilim İnsanları listesine girmiştir.