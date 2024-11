ABD SEÇİM SONUÇLARI! ABD Başkanlık seçiminde kim önde?

Son yapılan ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları tüm dünyada merakla bekleniyor. Seçim süreci, hem ABD vatandaşları hem de uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor. Başkanlık koltuğuna hangi adayın oturacağı, ABD'nin gelecekteki politikalarını belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Anket sonuçları, adayların farklı eyaletlerdeki performansları ve sandık çıkış anketleri gibi veriler seçimin gidişatına dair ipuçları veriyor. Özellikle kritik eyaletlerdeki oy sayımları sona yaklaştıkça, kimin önde olduğu hakkında tahminler netleşiyor. Peki, ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD Başkanlık seçiminde kim önde? Detaylar haberimizde...

HANGİ ADAY ÖNDE?

Donald Trump'ın kazandığı eyaletler şu şekilde: Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina

Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Hawaii eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.

ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. 17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak. Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.