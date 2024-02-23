2024 Müftüler Kararnamesi yayınlandı! İşte yeni Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari müftüleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayınlandı. İşte Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari müftüleri!
Bugün yayınlanan kararname ile Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari yeni müftüleri atandı. İşte, 2024 Müftüler Kararnamesi
2024 MÜFTÜLER KARARNAMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayınlandı. Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari müftülüklerine atamalar yapıldı.
İşte kararname: