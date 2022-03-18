18 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

GEDİZ, KÜTAHYA (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Mart Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

18.03.2022 00:00 04:00 OG Arıza Bakım Onarım ÖDEMIŞ ORGANIZE SANAYI BÖLGESI

18.03.2022 01:00 03:00 OG Arıza Bakım Onarım BEYDAĞ İLÇESININ TÜM MAHALLELERI

18.03.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİKENT,SEVGİ,ATIFBEY MAHALLELERİ,İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ

18.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,205/25,2401 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,242,242/7,242/3,242/16 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,220/7,242/8,206/16 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,515-520/2 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,520/1-520/2 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİMENTEPE,İMARİYE,HASAN ÖZDEMİR,1.KADRİYE,19 MAYIS MAHALLESİ,690,697/2, 699,731,732/8 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 6. CADDE, 186, 191, 189, 190, 191, 194, 192, 220, 7222, 224 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO

18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖRNEKKÖY MH. MEHMET AKIF ERSOY MH YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖTEYAKA-2 KÜME YOLU. ÖRNEKKÖY KÜMESI. NIF ÇAYI KÜMESI VE CIVARLARI

18.03.2022 09:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAH. DEMIRBABA CD. VE ÇEVRE SOKAKLARI TR-19

18.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU (TR-1) VE SÜLEYMAN DEMIREL (TR-108) MAHALLELERI

18.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR

18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ, 31, 14, 18, 16, 35, 33, 33/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10, 24, 26, 28, 27, 29/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ, ULUKENT SANAYİ BÖLGESİNİN BİR KISMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ, ULUS MAHALLESİ, KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLERİ VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1768,1735,1748 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ,1832,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,6065/1 SOKAKLAR VE CİVARI

18.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DOÇ DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV.,1841 SOKAK VE CİVARI

18.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1 VE TR-5

18.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

18.03.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,PARKORMAN SPORTİF TESİSLERİ

18.03.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KSC YAPI,SASALİA ART DİZAYN,VERA PROJE,YALÇIN METE,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM

18.03.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7479/8,7479/7,7479/6 SOKAKLAR VE CİVARI

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