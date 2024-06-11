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FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?

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ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Piyasalarda, Mayıs ayı faiz kararı ile ilgili beklentiler artarken, kararın açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan FED Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının takvimine göre, Mayıs ayı faiz kararı ne zaman duyurulacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta olacak 2024? FED faiz kararı ne olur? soruları merak ediliyor. Geçtiğimiz ay faiz oranlarını 5.50'de sabit tutan FED'in bu ayki kararı merakla bekleniyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? gündeme geliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz kararı için toplantı tarihleri belli oldu. FED, 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını 12 Haziran günü Türkiye saatiyle 21:00-22:00 arasında açıklayacak. Piyasalar, bu önemli kararı merakla bekliyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • 30-31 Temmuz 2024
  • 17-18 Eylül 2024
  • 6-7 Kasım 2024
  • 17-18 Aralık 2024
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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