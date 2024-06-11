FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta olacak 2024? FED faiz kararı ne olur? soruları merak ediliyor. Geçtiğimiz ay faiz oranlarını 5.50'de sabit tutan FED'in bu ayki kararı merakla bekleniyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? gündeme geliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz kararı için toplantı tarihleri belli oldu. FED, 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını 12 Haziran günü Türkiye saatiyle 21:00-22:00 arasında açıklayacak. Piyasalar, bu önemli kararı merakla bekliyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ NE ZAMAN?