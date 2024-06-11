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MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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11 Haziran tarihindeki Müge Anlı canlı yayını izlemek isteyenler için link paylaşıldı. Son bölümde yaşananlar ve programın detayları merak konusu oldu. Müge Anlı'nın sunduğu programda neler yaşandığı ve canlı yayın linki haberimizde.

Müge Anlı'nın 11 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Birini öldürüp et makinesinde mi çektiler? Milyonları ekrana kilitleyen cinayet iddiası devam ediyor.

Ahmet Bey halası Güllü'nün Mehmet'i yoğurt istemek için aradığını, Mehmet'in gelemeyeceğini söylediğinde tehdit ettiğini ve 10 dakika sonra Mehmet elinde yoğurtla geldiğini ve "bir daha beni böyle tehdit edersen…" dediğini anlattı. Ahmet bu olaydan sonra halasına "hala sen bu adam ne yaptın da yoğurt istediğin gibi getirdi?" diye sorduğunu halasının "ipleri benim elimde" dediğini belirtti. Mehmet Bey de yoğurt getirme olayını doğruladı.

Kıyma makinesi cinayeti iddiasında komşu konuştu. ''Kilolu bir adamın öldürüldüğünü söyledi''

Hatice Ekiz bir yıl önce Mehmet Taşpınar tarafından dolandırıldığını anlattı. Mehmet'in 5 Bin TL'sini annesinin ise 2 koçunu aldığını daha sonradan Mehmet'in komşunun 4 bin cevizini çaldığını öğrendiğini anlattı. Hatice Ekiz, bahsi geçen cinayetle Mehmet'in de ilgisinin olduğunu söyledi.

Taraflar canlı yayında karşı karşıya... Birini öldürüp et makinesinde mi çektiler?

Güllü Hanım, çeşitli iddialarda bulundu. Mehmet Bey, Güllü'nün 2018 yılında kendisinden bir satın yoğurt istediğini, "seni de öldürürüm" diyerek tehditler savurduğunu, belirtti. Müge Anlı sürekli yeni iddiaların ortaya atıldığını söyledi. Güllü Hanım, Ayşe'nin de Mehmet'i aldattığını, Ayşe'nin bu yüzden babasının evine gittiğini söyledi. Mehmet Bey, Ayşe'nin ihanet etmediğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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