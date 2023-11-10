10 Kasım bayraklar yarıya inecek mi? Bayraklar yarıya iner mi? 10 Kasım'da bayrakların yarıya inmesinin sebebi nedir?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Arama motorlarında 10 Kasım bayraklar yarıya inecek mi? Bayraklar yarıya iner mi? soruları ise gündem oldu.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Merak edilenler arasında ise 10 Kasım bayraklar yarıya inecek mi? Bayraklar yarıya iner mi? soruları yer aldı.

10 KASIM BAYRAKLAR YARIYA İNECEK Mİ?

Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilir.

10 KASIM'DA İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

Siren sesi genellikle 2 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.

10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

10 KASIM'DA NELER YAŞANDI?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09.05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

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