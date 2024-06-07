Çekya Malta maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Çekya Malta hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Çekya Malta maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çekya Malta maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Çekya Malta maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Çekya Malta maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Çekya Malta maç özeti haberimizde!

ÇEKYA - MALTA MAÇ ÖZETİ

Çekya Malta maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ÇEKYA - MALTA MAÇI ÖZETİ

Çekya Malta maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ÇEKYA - MALTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Çekya Malta maçı 5-1'lık Hollanda üstünlüğüyle sona erdi.

ÇEKYA - MALTA MAÇI NE ZAMANDI?

Çekya Malta maçı 7 Haziran 2024 günü oynandı.

ÇEKYA - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çekya Malta maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.