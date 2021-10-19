"Yazan Gençlik Ecdadının İzinde, Çanakkale'de"

ÇANAKKALE (Habermetre) - Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 2020 yılında düzenlenen 'Yazan Gençlik Ecdadının İzinde' Projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi.

İl merkezi ve ilçelerimizde Çanakkale konulu hikaye yazma yarışmasında ortaokuldan dereceye giren ilk 50 öğrenci ile liselerden dereceye giren 55 öğrenci ve sınavlarda derece alan 9 öğrenci olmak üzere toplamda 114 öğrenci Çanakkale'nin 105. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisine katılarak, Türk tarihi için büyük önem taşıyan alanları gezdi.

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını inceleyerek, duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, rehberler eşliğinde bölgedeki tüm noktaları tanıma fırsatı elde ettiler.

2020 yılında icra edilmesi gereken gezi faaliyeti salgın dolayısıyla yapılamamıştı. Salgın kısıtlamalarının kaldırılması sonucu 12 Ekim 2021 tarihinde 23 öğretmen ile gerçekleşen Çanakkale gezisi öğrenciler tarafından da büyük beğeni aldı. Öğrenciler tarihi alanları gezerken duygulandıklarını ve Çanakkale tarihinin yerinde öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak gezinin düzenlenmesini sağlayan Vali Salih Ayhan'a teşekkür ettiler.

'Yazan Gençlik Ecdadının İzinde' Projesi kapsamında hem ortaokul hem de lise öğrencilerinin hikayeleri ayrı ayrı kitaplar halinde Sivas Milli Eğitim Yayınları bünyesinde kalıcı hale getirilip yayımlanmıştı.

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