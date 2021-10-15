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Vali Memiş denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Memiş denetim yaptı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile birlikte şehirlerarası ulaşımın en yoğun olduğu Erzurum-Aşkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

ERZURUM (İHA) - İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile birlikte şehirlerarası ulaşımın en yoğun olduğu Erzurum-Aşkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

Trafik akışını ve olası sıkıntıları yerinde görmek için denetim yaptıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Vali Memiş denetim yaptı

Vali Memiş denetim yaptı

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