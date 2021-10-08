Uşak'ta aranan dolandırıcılık zanlısı Adana'da yakalandı

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, telefonla aradığı kadını dolandırarak parasını alan şüpheli Adana'da yakalandı.

Hallaçlar köyünde yaşayan F.Ç'yi (71) telefonla arayan zanlı, kendini polis olarak tanıtarak, kadına adının terör operasyonuna karıştığını ve evdeki paralarını incelenmesi için vermesi gerektiğini söyledi.

F.Ç'nin yaşadığı eve gelen şüpheli, kadının 6 bin 100 avrosunu alarak kaçtı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.Ç'nin Banaz İlçe Jandarma Komutanlığına başvurması sonrası çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adana'da bulunduğu belirlenen Ş.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.