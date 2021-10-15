ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN TÜRK KONSEYİ ULAŞTIRMA BAKANLARINA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanlarına iş birliği çağrısında bulundu; "Salgın sonrası dönemde dost ve kardeş ülkelerimiz arasında taşımaları serbestleştirmemiz ve ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'da düzenlenen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısında konuşma yaptı. Türk Konseyi ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1, 1 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğü ile küresel bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkartmalıyız. Zira küresel salgının tüm dünyada olduğu üzere ülkelerimizde de yol açtığı etkileri ancak yakın ve etkin iş birliğimizle bertaraf edebiliriz. Eminim ki; Türk dünyası bu sıkıntılı dönemi de güçlenerek atlatacak ve umuyorum ki ulaştırma ilişkilerimiz en az zararla kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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KARAYOLU GEÇİŞ BELGELERİNE İHTİYAÇ ARTIYOR

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Geride bırakılan yaklaşık iki yılda, ulaştırma sektörünün eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldığını kaydeden Karaismailoğlu, üretimdeki daralma ve sınır geçişlerindeki kısıtlamaların yük taşımacılığında büyük güçlüklere sebep olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Salgın önlemleri nedeniyle karayolu taşımacılık operasyonlarında birtakım kısıtlamalar hala devam etse de son dönemde ekonominin ve taşımacılık sektörünün salgın koşullarına uyum sağlamasıyla uluslararası karayolu taşımacılığı pazarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Ancak, üzülerek altını çizmek isterim ki ekonomideki bu toparlanma karşısında karayolu geçiş belgeleri, oldukça yetersiz kalmaktadır. Geçiş belgelerinde yaşanan bu sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Türk Konseyi bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

Türk dünyasına çağrıda bulunan Karaismailoğlu, "Salgın sonrası dönemde dost ve kardeş ülkelerimiz arasında taşımaları serbestleştirmemiz ve ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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KOMBİNE TAŞIMACILIK ANLAŞMASI HAYATA GEÇİRİLMELİ

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Türk Konseyi bünyesinde çalışmaları süren taslak Kombine Taşımacılık Anlaşması'nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonları ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız. Türk Konseyi ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyeti büyüktür. Salgın sürecinde İran-Türkmenistan sınırının kapanmasıyla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemine bir defa daha şahit olduk. Hat üzerinde 2021 yılının ilk 9 ayında yük taşımacılığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış sağladık. Orta Koridor üzerinde demiryolu hattından gerçekleştirilen yük taşımalarında Eylül ayı itibarıyla CIM/SMGS ortak taşıma belgesinin kullanımına başladık. Ortak taşıma belgesiyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için önemli bir adım daha atmış olduk. "

12. Ulaşım ve Haber leşme ŞÃ»rası'nda Azerbaycan ve Gürcistan Bakanlarıyla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının daha etkin kullanımına ilişkin protokol imzaladıklarını hatırlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, protokolün iş birliğinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğini ve Orta Koridorun etkinliğini arttıracağını söyledi.

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HAZAR GEÇİŞİNİ ETKİN, VERİMLİ VE EKONOMİK HALE GETİRİLMELİYİZ

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Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz seferler konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim. Salgın sonrası dönemde de bu güzergahın etkin kullanımı için Hazar geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması kritik bir öneme sahip ve biz Türkiye olarak, bu çerçevede atılacak tüm adımlara destek vermeye hazırız. "

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"Orta Koridor Karayolu Deneme Seferi ile Orta Koridor'un fiiliyatta işleyişi ile ilgili önemli bilgiler edinebileceğimiz kanaatindeyim" diyen Karaismailoğlu, "Büyük önem atfettiğimiz bu seferin, koridorun karayolu ayağının görünürlüğüne ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Seferin ilk fırsatta gerçekleştirilmesi için her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Türk Konseyi'ndeki önemli iş birliklerinden bir tanesinin de Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptı olduğunun altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Samsun, Bakü, Aktau ve Kuryk Limanları arasında tesis edilen Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptına Özbekistan'dan 3 lojistik merkez ve Türkiye'den Mersin Limanı'nın katılımının gerçekleştirilecek olması bizleri bahtiyar etti" diye belirtti.

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ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

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Türk Konseyi üye ülkeleri arasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici tavır alma zamanının çoktan geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, atılması gereken adımlara da değindi. Karaismailoğlu, "Öncelikle, transit ticaretin önündeki idari ve bürokratik engelleri kaldırarak Orta Koridorun bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamalıyız. Rekabetçi ve ortak tarifelerin oluşturulması konusunda iş birliğimizi ilerletmeliyiz. Kotaların ve taşımacılığın önündeki tüm fiziki veya bürokratik engellerin Türk Konseyi ailesinin kuruluş amacı doğrultusunda ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Arzu edersek, kısa sürede bu sorunları aşar ve ticaretimizi istenen düzeylere ulaştırabiliriz. Diğer alanlarda olduğu gibi, ulaştırma alanında da salgın sonrasında yeni bir süreç başlayacaktır. Özellikle dijitalleşme konusunun önemli ivme kazanacağı aşikar olduğundan, dijitalleşme alanında işbirliklerimizi daha da artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede de yine ŞÃ»ra toplantımız vesilesiyle geçtiğimiz hafta Türk Konseyi ve IRU Genel Sekreterleri arasında imzalanan ve dijitalleşmeye özel önem atfeden Mutabakat Zaptı'nın, bölgede e-belgelerin kullanımına ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Ulaştırmada dijitalleşmeye büyük önem veren ve bu konuda e-TIR, e-taşıma belgesi gibi uygulamalarda öncü bir ülke olarak, dileyen Türk Konseyi ülkeleriyle tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

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