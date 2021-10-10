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Tütüncü, Erasmus Projesinin öğretmen ve öğrencilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tütüncü, Erasmus Projesinin öğretmen ve öğrencilerini ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, No Stereotypes isimli Erasmus Projesi kapsamında Antalya'ya gelen yabancı konukları ağırladı.

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, No Stereotypes isimli Erasmus Projesi kapsamında Antalya'ya gelen yabancı konukları ağırladı.

Özel bir kolejin No Stereotypes isimli Erasmus Projesi kapsamında Antalya'da misafir ettiği Çek Cumhuriyeti öğretmen ve öğrencileri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti. Başkan Tütüncü, öğrencileri belediyenin meclis salonunda ağırladı. Öğrencilerle rehber eşliğinde sohbet eden Tütüncü, "Sizleri şehrimizde ağırlamak bizler için büyük bir onur." dedi.

Meclis salonunda ağırladı

Antalya hakkında bilgiler aktaran Başkan Tütüncü, "Antalya şehri 2,5 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir şehir. Bizim ilçemiz de Antalya'nın en büyük ilçesi. Ben de o ilçenin belediye başkanıyım. İçinde bulunduğumuz salonda yerel meclis salonumuz. Birkaç saat evvelde bu salonda aylık meclis toplantımızı yaptık. Şimdide sizleri misafir ediyoruz." diye konuştu.

Akdeniz sıcak, insanları da sıcak

Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu da belirten Tütüncü, "İklim açısından en güzel zamanda geldiniz. Burada güzel ilişkiler kuracağınızı düşünüyorum. Güzel hatıralarla ülkenize geri dönmenizi istiyoruz. Akdeniz sıcak bir bölgedir. Akdeniz'in insanları da çok sıcak kanlıdır. Antalya'mıza hoş geldiniz. "dedi. Başkan Tütüncü, Erasmus Projesi kapsamında Antalya'ya gelen öğretmen ve öğrencilere günün anısına hediyeler takdim etti. - ANTALYA

Tütüncü, Erasmus Projesinin öğretmen ve öğrencilerini ağırladı

Tütüncü, Erasmus Projesinin öğretmen ve öğrencilerini ağırladı

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