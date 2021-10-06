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Son dakika haber! Sudan'da ordunun Başbakan Hamduk'tan yeni hükümet kurmasını istediği iddia edildi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sudan'da ordunun Başbakan Hamduk'tan yeni hükümet kurmasını istediği iddia edildi

Son dakika haberleri: Sudan'da geçiş yönetiminin askeri ortaklarının Başbakan Abdullah Hamduk'tan yeni hükümet kurmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Sudan'da geçiş yönetiminin askeri ortaklarının Başbakan Abdullah Hamduk'tan yeni hükümet kurmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Sudani gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iktidarın askeri bileşenleri, ülkenin doğusundaki krizi çözmek amacıyla Başbakan Hamduk başkanlığında oluşturulan ve bazı bakanların da yer aldığı komite ile dün toplantı yapmayı reddetti.

Egemenlik Konseyindeki askeri üyeler, bakanlar ile görüşmeyi kabul etmeyerek Başbakan Hamduk ile baş başa toplantı istedi.

-"İktidarın askeri ortakları başbakana yoğun baskı uyguluyor"

Haber de askeri bileşenlerin, doğudaki Bica Kabilesi Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed El Emin Tirik'in yeni hükümet kurulması talebine istinaden Başbakan'a hükümeti feshetmesi için yoğun baskı uyguladığı iddia edildi.

Gazete, askeri üyelerin, Hamduk'tan "süreci sabote eden ve huzursuzluğa neden olan" bazı unsurlara yeni hükümette yer verilmemesini istediğini aktardı.

Doğudaki kriz giderek derinleşiyor

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini, bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını, Eski Rejimin İzlerinin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin lağvedilip bağımsız üyelerden yeniden oluşturulmasını ve yeni hükümet kurulmasını talep ediyor.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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