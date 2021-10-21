Son dakika haber | Jandarma kıyafeti giyen hırsız, cezaevi firarisi çıktı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek hırsızlık yapan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre jandarma kıyafeti giyen ve bir eve girmeye çalışan kişiyi gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşlar daha sonra şüphelendikleri jandarma kıyafetli kişinin hırsızlık amacıyla eve girmeye çalıştığını öğrenerek, şüpheliyi darp etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini, vatandaşların elinden kurtardı.

Jandarma kıyafeti giyen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde, isminin Ferhat U. olduğu, hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ferhat U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

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