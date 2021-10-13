Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla 'Yumurta Bayramı Şenliği' yapıldı - Haberler
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Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla "Yumurta Bayramı Şenliği" yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla

Siirt'te 8 ülkeden 30 gencin katıldığı, "Yumurta Bayramı Şenlikleri" düzenlendi.

SİİRT (AA) - Siirt'te 8 ülkeden 30 gencin katıldığı, "Yumurta Bayramı Şenlikleri" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneğince (GELDER), "Benim bayramım, senin bayramın" temasıyla düzenlenen şenlik, 15 Temmuz Meydanı'nda yapıldı.

Slovakya, Romanya, Polonya, Litvanya, İtalya, Rusya, Ukrayna ve Hırvatistan'dan gençlerin katıldığı şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, davetliler arasında yumurta ve halat çekme yarışı yapıldı, ekmek arası yumurtalar ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Rauf Danış, unutulan bir geleneğin son 6-7 yıldır kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklerle yaşatıldığını söyledi.

Son birkaç yıldır salgın dolayısıyla ara verilen Siirt'e özgü geleneğin bu yıl şenlik havasında geçtiğini dile getiren Danış, şunları kaydetti:

"Siirtlilerin uzun yıllar düzenlediği ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan, 'Yumurta Bayramı Şenliği' geleneğini bu yıl farklı ülkelerden gelen gençlerle gerçekleştirdik. Geçen yıl Erasmus Gençlik Programı kapsamında AB'ye sunulan projenin kabul edilmesiyle Slovakya, Romanya, Polonya, Litvanya, İtalya, Rusya, Ukrayna ve Hırvatistan'dan 30 yabancı ve yerli katılımcı ilimize geldi. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı."

GELDER Başkanı Tuba Eldemir de unutulmaya yüz tutan bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bunu daha kapsamlı hale getirmek için yurt dışından öğrencileri projeye dahil ettik. Hem kültürel farklılıkları göstermek hem de yabancıların burayı daha iyi görüp tanımalarını sağlamayı amaçladık. Olumlu yansımalarını da görebiliyoruz." dedi.

Şenliğe Hırvatistan'dan katılan Gloria Olic, etkinlikte hoşça vakit geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla Yumurta Bayramı Şenliği yapıldı

Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla Yumurta Bayramı Şenliği yapıldı

Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla Yumurta Bayramı Şenliği yapıldı

Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla Yumurta Bayramı Şenliği yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te 8 ülkeden gençlerin katılımıyla 'Yumurta Bayramı Şenliği' yapıldı - Haberler
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