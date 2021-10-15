ŞANLIURFA (Habermetre) - UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmeye aday Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Harran Belediyesi ve kamu kurumları işbirliğinde bilim şenliği düzenleniyor.

"Harran'da Bilim Küllerinden Doğuyor" sloganıyla start alan şenlik 7'den 70'e geniş bir yelpazede düzenleniyor.

Din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda Dünya'nın İlk Üniversitesi'nin bulunduğu ilim ve irfan yurdu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Harran Belediyesi ve kamu kurumları iş birliğinde düzenlenen bilim şenliği yoğun katılımla start aldı. Hz. Adem'in ilk buğday tohumunu ektiği rivayet edilen, yolların kavuştuğu, medeniyetlerin buluştuğu, dünyanın ilk ticaret merkezi, Emevilerin başkenti ve en önemlisi dünya üzerinde kurulan "İlk İslam Üniversitesi"nin yer aldığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, bağrında barındırdığı kültür varlıklarının yanı sıra, tarihsel misyonu ile din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda kadimden günümüze ilim ve irfan yurdu olarak biliniyor. Böylesi tarihsel ve kültürel değerleriyle öne çıkan Harran'da, Harran Belediyesi ve kamu kurumları işbirliğinde düzenlenen bilim şenliği bugün düzenlenen etkinliklerle start aldı. Geçmişte birçok bilimsel çalışmaya şahit olan ve ünlü bilim adamlarının uğrak noktası haline gelen Harran'da düzenlenen bilim şenliğinde bilime olan ilgi ve merakı arttırmak, bilime karşı olumlu tutum geliştirilmesi adına toplumun her kesimine ulaşmayı sağlamak için de hedef kitle geniş tutuldu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler, veliler ve vatandaşların da katılım sağlayabildiği şenlikte etkinlikler bu anlamda geniş bir yelpazede düzenlendi. Birçok atölyenin kurulduğu alanda etkinliklere katılan öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği gözlenirken minikler; eğlenerek öğrendiklerine dikkat çekerek şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şenliğin öğrenciler için gayet verimli geçtiğine dikkat çeken öğretmenler de her bir atölyede farklı çalışma sergileyen öğrencilerin heyecanlı ve oldukça keyifli anlar yaşayarak öğrendiklerini belirterek, bilim şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Haber Merkezi

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