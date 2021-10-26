SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI - Haberler
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SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle başladı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle başladı.

Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konserde, 'Hoş gelişler ola, Alay, Biz Atatürk gençleriyiz, Sakarya, Estergon, 10'uncu yıl marşları ve Çırpınırdı Karadeniz Türküsü' seslendirildi. Samsunluların Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konserde renkli görüntüler oluştu.

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI

SAMSUN'DA 29 EKİM KUTLAMALARI, BANDO KONSERİ İLE BAŞLADI
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