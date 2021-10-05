Osmangazi EDAŞ Bilecik'te yeni binasında hizmet vermeye başlıyor - Haberler
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Osmangazi EDAŞ Bilecik'te yeni binasında hizmet vermeye başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Osmangazi EDAŞ Bilecik'te yeni binasında hizmet vermeye başlıyor

Osmangazi EDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda verilmesini sağlamak ve aboneleri ile çalışanlarına daha iyi hizmet şartları sunabilmek amacıyla 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren Bilecik'te ki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlıyor.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi EDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda verilmesini sağlamak ve aboneleri ile çalışanlarına daha iyi hizmet şartları sunabilmek amacıyla 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren Bilecik'te ki yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlıyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi, Atmaca 1 Sokataki yeni il müdürlüğü binasına taşıyor. Teknolojiyle desteklenen modern bir tasarımla şekillenen binada 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren abonelerine hizmet vermeye başlayacak olan Osmangazi EDAŞ, çalışanlarına ve abonelerine çağın gereksinimlerine uygun çalışma koşullarını sağlıyor.

Bina ve lokasyon değişimi ile abonelerini daha ulaşılabilir ve kaliteli bir hizmet alanına kavuşturan Osmangazi EDAŞ, abone bağlantı süreci, elektrik projesi takibi ve onayı, elektrik açma-kapama işlemleri, elektrik, aydınlatma ve sayaç arıza bildirimi, sayaç okuma, planlı çalışmalar/ SMS talebi, kaçak ihbarı gibi işlemler için yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam edecek. - BİLECİK

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Haber: Osmangazi EDAŞ Bilecik'te yeni binasında hizmet vermeye başlıyor - Haberler
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